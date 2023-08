PSDB nega que fará parte do governo Lula: 'atuaremos como oposição'

Em meio às articulações para uma reforma ministerial no governo Lula (PT), o PSDB descartou qualquer possibilidade de integrar a gestão federal. Durante reunião o presidente nacional da sigla, o governador de Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite reafirmou que a legenda continuará fazendo "oposição ao PT".

"Durante o encontro, Leite reforçou a posição do PSDB como oposição ao PT. [...]. O presidente do PSDB ressaltou que o partido busca uma posição equidistante dos polos de direita e esquerda: “o partido está equidistante dos polos de direita e esquerda, não é Lula, nem Bolsonaro, é um terceiro polo equilibrado, com ideias claras, o centro democrático", diz os tucanos em publicação no Twitter, na última quarta-feira, 2.

Nos bastidores da política, estava sendo aventado as chances do Planalto atrair o PSDB para base petista e acomodá-los no governo. Uma das possibilidades ventiladas, por exemplo, era a de que a vice-presidência da Caixa Econômica fosse oferecida à sigla.

Em comunicado à imprensa, a sigla afirmou que deseja "um Brasil melhor", e por essa razão, continuará "atuando como oposição consequente, que reconhece que não era mais possível continuar como estávamos, mas que também sabe que o país ainda não tem um caminho claro, seguro e sereno de futuro", diz um trecho do texto.

O PSDB também reforça que não concorda com as políticas propostas pelo governo petista, mas que respeita o presidente Lula (PT).

"Respeitamos o presidente Lula. Ele é o presidente do Brasil, foi eleito pelos brasileiros, e temos —a executiva nacional, nossos governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores— o dever de ter com o atual governo uma relação institucional em defesa da população".

Confira post:

O atual governo do PT não tem promovido ações consistentes de reconciliação nacional, talvez porque, em sua essência, não queira, não saiba ou não consiga fazê-lo. Esta é uma das muitas divergências que temos com o PT e o que ele representa. 👇 — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) August 2, 2023