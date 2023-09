PSOL perde maioria e partido deve ter novo comando na Bahia

O grupo político liderado pela presidente Elze Fachinetti e pelo professor Franklin Oliveira, do PSOL Bahia, perdeu a maioria dos delegados e outra corrente deve assumir a presidência e cargos de direção da sigla. O cenário acontece após a conclusão das plenárias municipais neste domingo, 3, que antecedem o Congresso Estadual do partido.

A previsão é que novas composições sejam discutidas no âmbito interno do PSOL. Porém, com o apoio de 80 delegados entre os cerca de 200 em todo território baiano, Elze terá que 'escalar uma montanha' para continuar no cargo.

Ainda que a primeira mulher para a presidência estadual da sigla consiga os votos necessários para a recondução, ela terá um mandato esvaziado sem a maioria dos votos para aprovar as suas decisões.

Panorama

A expectativa é que os grupos ligados ao deputado estadual Hilton Coelho, além da ex-candidata ao Senado pela Bahia, Tâmara Azevedo, façam uma indicação conjunta do próximo nome a ocupar a presidência do partido no estado.

Caso seja concretizado, o novo cenário tem influencia no planeamento para a eleição municipal de 2024. O PSOL tem debatido internamente o lançamento de uma pré-candidatura para a Prefeitura de Salvador, e os principais quadros seguem cotados para representar a sigla, a exemplo de Kleber Rosa, Hilton Coelho e Tâmara Azevedo.