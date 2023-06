PSOL quer investigação de igrejas evangélicas em CPMI do 8/1

Deputados do PSOL apresentaram requerimentos na CPMI do 8 de janeiro para convocar evangélicos que relataram à Polícia Federal terem viajado a Brasília para o ato antidemocrático por meio de ônibus organizados por igrejas. Os requerimentos foram apresentados pelos deputados Erika Hilton (PSOL-SP) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), que é da Igreja Batista do Caminho. As informações são da coluna de Aguirre Talento, no UOL.

"distinguir as pessoas que têm uma fé generosa, amorosa e pacífica, daquelas que sequestram a religião, a espiritualidade e a fé para legitimar seus projetos de poder, violência e destruição da democracia", disse o Pastor Henrique Vieira.

Os pedidos para convocação se baseiam em reportagem publicada pelo UOL em março sobre os indícios de participação de igrejas evangélicas na organização das caravanas para o 8 de janeiro.

A informação sobre o financiamento por igrejas evangélicas foi citada aos investigadores por pelo menos cinco pessoas, que foram presas pela PF no acampamento montado no quartel-general do Exército. Os parlamentares pediram a convocação de todos eles.

Já foram apresentados mais de 700 requerimentos à CPMI pelos parlamentares da base aliada do governo federal e da oposição.