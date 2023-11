PT e PL desenham estratégias de olho em cidades com eleições de 2024 | A TARDE

As eleições municipais de 2024 se aproximam, e com o 1º turno marcado para 6 de outubro do referido ano, PT (Partido dos Trabalhadores) e PL (Partido Liberal), trabalham estratégias eleitorais para emplacar o maior número de prefeitos e vereadores.

Enquanto a legenda liberal tem o objetivo de eleger até 1.000 executivos municipais no ano que vem, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não coloca a definição de um número de prefeitos e vereadores como prioridade.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, o PT saiu enfraquecido, ocasião na qual conseguiu eleger 183 prefeitos, pior desempenho do partido desde 2000. A sigla perdeu o comando de 71 prefeituras no comparativo com o pleito anterior. Já o PL elegeu 349 prefeitos em todo o Brasil, 52 a mais do que 2016, quando elegeu 297 chefes municipais.

Os petistas se apoiam na volta do presidente Lula ao Palácio do Planalto para tentar retomar maior relevância nos cenários políticos municipais, e o partido já organiza uma conferência nacional, com a presença do presidente, em dezembro, para alinhar metas e estratégias eleitorais com pré-candidatos.

Uma das principais estratégias do PL também vai ser a investida na estrela do partido: o ex-chefe do executivo e presidente de honra da sigla, Jair Bolsonaro, que também deve viajar por cidades do Brasil ao longo da campanha eleitoral.

Da mesma forma, Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, desempenha um papel central no alcance do eleitorado feminino, e também tem viajado por diversas cidades.