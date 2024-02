Quem ganha até dois salários mínimos será isento do IR, diz Lula | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira, 23, que deverá aumentar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.824). Isso acontecerá após revisão da tabela de isenção do IR ainda neste ano.

“Com o reajuste do salário mínimo (em 2024), as pessoas que ganham dois salários mínimos parece que vão voltar a pagar Imposto de Renda, mas não vão. Porque nós vamos fazer as mudanças, agora, para que quem ganhe até dois mínimos (R$ 2,8 mil, valor reajustado para 2024) não pague Imposto de Renda”, disse o presidente em entrevista à Rádio Bahia.

Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o salário mínimo passou a ter um aumento de 6,97% e subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412. A tabela até o momento ainda não acompanhou essa mudança.

O limite de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) foi ampliado em maio de 2023, de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Com odesconto automático de R$ 528 no salário, que também foi uma das alterações na tabela, a faixa de isenção passou a R$ 2.640, que era equivalente a dois mínimos em 2023.