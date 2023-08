"Reforma tributária será promulgada em dezembro", estima Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Tributária pode ser promulgado em dezembro. Segundo ele, este foi o prazo estipulado pelo relator da matéria, senador Eduardo Braga (MDB-AM). As informações são do Metrópole Entrevista.

"Vota-se em outubro no Senado, vai para a Câmara com as alterações e chancela-se, de uma vez por todas, a maior Reforma Tributária dos últimos 60 anos. Aí, nós vamos regulamentar a PEC, por Lei Complementar, e fazer, por Lei Ordinária, a reforma da renda sobre capital e trabalho”, explicou Haddad, nesta quarta-feira, 26.

O ministro ainda entende que a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que representará o novo modelo de tributação gire em torno de 25%.

“O pagamento dos tributos sobre consumo vão ser totalmente digitalizados. O papel-moeda não tem 10 anos de prazo para desaparecer; as transações vão ser todas digitais. Isso vai nos permitir, com o aumento da base, ir reduzindo a alíquota. Nosso objetivo é aumentar a base para reduzir a alíquota”, afirmou o ministro.

A PEC da Reforma Tributária foi aprovada no último dia 7 de julho, na Câmara dos Deputados. Após a apreciação dos parlamentares, o projeto seguiu para o Senado, que deve dar andamento a proposta em agosto, depois do recesso parlamentar.

A nova proposta é prioridade do governo Lula (PT) e pretende unificar os impostos, em apenas um.