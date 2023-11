Robinson critica especulação e reafirma sua pré-candidatura | A TARDE

Pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PT, o deputado estadual Robinson Almeida voltou a propor a legitimidade do PT em representar a base governista nas eleições municipais de 2024.

Presente na Plenária Municipal do PT de Salvador, realizada neste sábado na Assembleia Legislativa da Bahia, Robinson fez coro ao que foi dito pelo senador Jaques Wagner (PT), um dos caciques do partido, que apontou que a definição especulada em torno de Geraldo Jr. seria falsa e que o processo interno continua sendo discutido.

"O ex-governador confirmou o que eu e o presidente Éden já havíamos confirmado. O processo segue sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, que inaugurou uma metodologia democrática, foi aplaudido e saudado por todos os partidos e lideranças e nós continuamos acreditando e esperando os próximos passos. Enquanto não for definida uma agenda de bater o martelo, cada candidatura vai construindo a sua base, o que é natural. Hoje vamos reafirmar o que a direção já decidiu, que é apresentar o meu nome como pré-candidato à prefeito para ser avaliado pelo conjunto da base dos partidos e pelas lideranças. E se essa missão for dada a mim, irei com todo gás para ganharmos a eleição em 2024", pontuou.

De acordo com Robinson, a especulação em torno do nome do vice-governador foi recebida com "surpresa e indignação" pelo PT, o que foi confirmado por integrantes do governo ao A TARDE, que apontaram uma possível forçação de barra do MDB pela cabeça da chapa.

"A metodologia que o governador Jerônimo inaugurou foi do debate e da construção de unidade nos partidos e lideranças. E o que importa é que sairemos unidos para ganhar as eleições em Salvador com o time de Lula e Jerônimo", disse.

"Creio que os principais atributos para a definição de uma candidatura partem dos critérios que vão ser colocados na mesa. Nós do PT e da federação defendemos que haja uma correspondência entre a força política, social e institucional de cada partido nas cidades com a liderança do processo político. Então, onde o PSD for mais forte, o PSD lidera. Onde o MDB for mais forte, o MDB lidera. É óbvio que podem ter exceções em cima do critério, mas queremos fazer um debate qualitativo e que contribua para a vitória do ano que vem".