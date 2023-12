Robinson reitera candidatura e confirma reunião do PT | A TARDE

Pré-candidato escolhido pelo diretório municipal do PT para disputar a Prefeitura de Salvador, o deputado estadual Robinson Almeida minimizou qualquer ruído sobre a sua pretensão de disputar o Palácio Thomé de Souza no próximo ano.

Após especulação de que sua ausência na Conferência Eleitoral e Programa de Governo PT 2024, onde foram oficializadas as principais candidaturas do partido para as eleições municipais do ano que vem, seria um indício de uma possível escolha por outro nome da base, o pré-candidato afirmou que seu nome continua de pé e manifestou a confiança de sair vitorioso das urnas.

"Eu liguei para a presidenta Gleisi e para o presidente Éden e informei que tinha uma viagem familiar que havia sido postergada por muito tempo. Eles ressaltaram a importância da presença de todos os pré-candidatos, mas que entendiam a minha justificativa", explicou.

"A toalha continua de pé. Sou um pré-candidato indicado pela executiva municipal, pela executiva estadual e pela direção nacional, com o apoio do senador Jaques Wagner e representando o partido que tem quatro vereadores na Câmara de Salvador e ampla presença no movimento social da cidade. É o partido do governador Jerônimo, do presidente Lula e o partido que vai disputar e ganhar a eleição de Salvador. Se essa tarefa for confiada a mim, estou com muita disposição para tirar Salvador dessa estagnação econômica", disse.

Questionado por A TARDE sobre o comentário do Presidente Lula, no qual o cacique petista afirmou não conseguir explicar a dificuldade do PT em eleger um prefeito em Salvador mesmo governando a Bahia por 20 anos, Robinson disse não se sentir pressionado e que conta com o apoio das grandes figuras petistas para sua eleição.

"Há um desejo do presidente e de toda a militância do PT em Salvador. E eu creio que agora dará certo pois teremos ele sentado na cadeira de presidente, Jerônimo na de governador e toda a base do partido envolvida nesse projeto. É um desafio importante e temos plenas condições de quebrar esse tabu", apontou.

O pré-candidato confirmou ainda que o PT Bahia realizará sua última reunião do ano no próximo domingo, 17, com a presença de Jerônimo e Wagner, "para dar as diretrizes fundmentais para o ano decisivo de 2024".