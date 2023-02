Rui Costa participa de reunião que visa repaginada do Bolsa Família

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), fez reunião com os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento, e Simone Tebet, do Planejamento, para tratar da repaginada do Bolsa Família, programa que é uma grande aposta do governo Lula (PT). O encontro foi realizado na manhã desta sexta-feira, 24.

O programa substituirá o Auxílio Brasil, criado na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e prevê um acréscimo aos atuais R$ 600 por família. O valor de R$ 150 é estudado para cada criança de até seis anos.

“A sexta-feira começou cedo com reuniões com os ministros Wellington Dias e Simone Tebet aqui na Casa Civil. Ao lado de nossas equipes técnicas, estamos tratando dos ajustes para o lançamento do novo Bolsa Família, programa prioritário que o presidente Lula anunciará em breve”, disse Rui Costa, em postagem nas redes sociais.

O Bolsa Família atende atualmente a 21,9 milhões de famílias no país. O total de 175,7 bilhões de reais estão reservados na lei orçamentária de 2023 para a atualização do programa, valor superior aos orçamentos de ministérios como Educação, R $158,9 bilhões e Defesa, R $122,6 bilhões.

Os recursos foram garantidos após uma longa negociação política para a retirada de valores do teto de gastos públicos, através da chamada PEC da transição.