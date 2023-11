Salvador receberá ministros em encontro de estudantes em janeiro | A TARDE

A capital baiana receberá, entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2024, o 42º Encontro Nacional de Estudantes de Direito (Ened), evento promovido pela Federação Nacional de Estudantes de Direito (Fened). O evento vai acontecer na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Convidados para os debates, são esperadas as presenças do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, da Ministra dos Povos Indígenas,Sonia Guajajara,o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, dentre diversos outros nomes.

O tema do evento será “Nossa Pátria, hoje livre, dos tiranos não será: Estudantes de Direito por Justiça, Reparação e Democracia”, com citação em referência ao Hino ao 2 de julho, data em que se festeja a Independência do Brasil na Bahia.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é receber mais de mil estudantes de Direito de todas as regiões do Brasil. O encontro terá debates, apresentações de artigos acadêmicos e momentos culturais.

“Estamos a todo vapor preparando tudo para mais um ENED. Queremos que todos sejam bem recebidos em nossa Salvador e que voltem mais vezes”, disse Rafael Souza, Coordenador de Direitos Humanos da FENED.