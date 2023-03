SDE promove evento com tema 'Cólica não é normal’ em Salvador

Em homenagem ao mês de março, dedicado às mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) promoveu uma palestra com o tema ‘Cólica não é normal’, nesta quinta-feira, 9, em Salvador. O tema foi ministrado pela ginecologista e obstetra, Glauce Casaes, que tem 25 anos de atuação e estudos sobre a endometriose.

A palestra teve como objetivo proporcionar às servidoras informações mais aprofundadas sobre a doença e fazer um alerta sobre os riscos da enfermidade que atinge mais de 8 milhões de mulheres no Brasil.

Glauce Casaes é formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia há 30 anos, dos quais 25 deles foram dedicados a estudos e trabalhos voltados para endometriose. A ideia da campanha surgiu diante do aumento no número de diagnóstico de endometriose, com atraso do tratamento.

A médica ressaltou que é importante entender que a endometriose não é apenas uma doença localizada no aparelho reprodutivo feminino, ela apresenta um perfil genético, epigenético, com alterações hormonais e imunológicas e de exposição ambiental.