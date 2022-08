Secretário de Saúde diz que não vai à Câmara de Vereadores

Geraldo Junior (MDB) leu um ofício do secretário municipal de Saúde, Décio Martins, encaminhado à Câmara nesta terça-feira, 23, sobre a convocação da Casa. Se baseando na Lei Orgânica do município, o secretário se valeu do direito de responder aos questionamentos dos vereadores por escrito.

Divo Araújo

Geraldo sugeriu aos líderes para que sejam colhidos os questionamentos dos edis para que depois enacminhem a Martins.