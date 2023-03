STF forma maioria para suspender ações que pedem liberação de armas

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para suspender o julgamento de todos os processos na Justiça que discutem a legalidade do decreto do presidente Lula (PT), que impôs um controle maior sobre o acesso a armas de fogo.

A sessão virtual, que termina às 23h59 dessa sexta, 10, está em 6 votos a 0 para blindar na Justiça a decisão do governo petista. A maioria dos ministros do STF votou por anular a eficácia de qualquer decisão judicial contra o decreto de Lula.

Em janeiro, o presidente revogou normas do governo Jair Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas. Este decreto foi considerado constitucional e legal pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação, que já havia derrubado as ações, mas pediu que o caso fosse levado ao plenário.

Aqueles que já votaram foram: Gilmar Mendes; Cármen Lúcia; Alexandre de Moraes; Edson Fachin; Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso. Falta votar Rosa Weber; André Mendonça; Nunes Marques; Ricardo Lewandowski; Luiz Fux.

De acordo com Gilmar, o decreto de Lula como "uma espécie de freio de arrumação nessa tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil". Ele afirmou que a medida está em harmonia com as últimas decisões do STF sobre o tema.

Entenda o decreto

O decreto assinado por Lula logo após sua posse suspendeu os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por CACs (categoria que reúne caçadores, atiradores e colecionadores), entre outras medidas.

Gilmar argumenta que o assunto é "de grande potencial para lesionar os mais elevados bens jurídico-constitucionais de cunho individual (como vida e integridade física) e valores coletivos de primeira ordem, como a paz social e o Estado Democrático de Direito".

Em suma, observou-se clara atuação inconstitucional no sentido da facilitação do acesso a armas e munições no país, beneficiando especialmente a categoria dos CACs (com interpretação cada vez mais leniente de quem nela se enquadraria), a despeito de outros bens jurídicos constitucionais relevantes, como o dever de proteção à vida."