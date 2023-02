STF libera 102 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na noite desta segunda-feira, 27, a soltura de 102 pessoas presas suspeitas de envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

De acordo com a decisão, as pessoas liberadas terão que cumprir uma série de medidas cautelares, como utilizar tornozeleiras eletrônicas para monitoramento, e não poderão sair de casa à noite ou aos finais de semana.

Proibidos de deixar o país, os envolvidos nos ataques às sedes do Três Poderes, em Brasília, precisarão, ainda, entregar os passaportes ao judiciário de seus respectivos estados em até cinco dias.

O documento prevê, também, a suspensão imediata da autorização de porte e posse de arma de fogo, incluindo o certificado de registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), em nome dos investigados.

Os beneficiados, que não tiveram seus nomes divulgados, não poderão utilizar nem as redes sociais, nem se comunicar com outros suspeitos. Os extremistas terão que se apresentar semanalmente à Justiça como prova do cumprimento das medidas cautelares.