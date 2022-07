Superintendente da SPU recebe título de cidadão porto-segurense

A Câmara de Vereadores de Porto Seguro concedeu, na tarde desta sexta-feira, 29, o título de cidadão porto-segurense ao superintendente da SPU (Secretaria do Patrimônio da União), Abelardo de Jesus Filho.

A solenidade aconteceu no plenário da Câmara, por volta das 16h. O momento contou com as presenças do Prefeito Jânio Natal e do Deputado Federal João Barcelar (PL).

“Receber um título de cidadão da Terra Mãe do Brasil é uma honra. Mas, para aqueles que se empenham em ser parceiros do desenvolvimento de Porto Seguro, a alegria é ainda maior”, afirmou o Prefeito, agradecendo pelas obras de mobilidade urbana que irão transformar a vida das pessoas para melhor.