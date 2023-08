Supremo analisa regra do uso de drogas; entenda debate

Interrompida com quatro votos favoráveis e nenhum contrário, a votação iniciada no Supremo Tribunal Federal (STF) para a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal pode possibilitar a soltura de pelo menos 31% das pessoas presas por tráfico de maconha no Brasil. O número apontado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) representa quase 53 mil detentos, num total de 170 mil condenados por esse tipo penal no p aís.

Divulgada pelo Ipea em maio deste ano, a pesquisa “Critérios objetivos no processamento criminal por tráfico de drogas” mostra que 31% é o percentual de presos enquadrados como traficantes que portavam até 25 gramas de maconha, quantidade referência apontada no voto do ministro Luís Roberto Barroso. Último a proferir o voto antes do pedido de vista feito por Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que a quantidade limite seja de 25 a 60 gramas.

Sem recorte regional ou estadual, o levantamento apontou uma mediana de 85 gramas nas quantidades apreendidas informadas nos processos analisados, e que a presunção de porte se aplicaria a 51% das situações, caso o limite fixado fosse 100 gramas. Questionado sobre números relativos à Bahia, o Tribunal de Justiça informou, por meio de sua assessoria, que os parâmetros de cadastramento dos processos não contemplam os temas “tráfico de drogas” e “tráfico de maconha”.

Enquanto a descriminalização tende a ser considerada pelos juristas como um ajuste técnico - desde 2006 não há pena de prisão para posse de drogas de uso pessoal -, a definição de uma quantidade de referência teria um impacto prático.

Professor de Direito Processual Penal da Unifacs, Lucas Carapiá explica que no primeiro caso a questão é alinhar se a posse de drogas deve ser nomeada como crime mesmo sem haver pena de privação de liberdade.

Subjetividade

Já a fixação de uma quantidade preencheria uma lacuna da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006), trazendo um número referência. Atualmente, o artigo 28 da lei prevê que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

“Eu vou levar em conta o local, mas o local é uma rua onde na rua do lado tem tráfico de drogas. Só que às vezes você está dentro de uma comunidade pobre e o tráfico de drogas está lá dentro. Então, o critério do local é um critério que acaba já sendo um critério racista e classista”, pondera Carapiá. Quanto à subjetividade das circunstâncias sociais, ressaltando que há várias prisões por tráfico nas quais a quantidade apreendida foi bem pequena.

Para o professor, o estabelecimento de uma quantidade de referência não eliminará a subjetividade das decisões, pois os demais critérios continuarão sendo avaliados, mas representaria um avanço. Um dos pontos destacados por ele é a revisão dos processos em tramitação nos quais a quantidade apreendida esteja dentro do limite estabelecido na decisão do STF. “O que não quer dizer que todos serão considerados usuários”, adverte.

Presidenta da Comissão Especial de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Fernanda Ravazzano afirma que a ausência das referências de quantidade é um grande problema na Lei das Drogas. “O que a gente vê na prática, como advogados, são juízes fundamentando a condenação com base no bairro onde a pessoa vive”, conta, exemplificando sentenças que falam em “local conhecido pela traficância”.

Embora concorde com a necessidade de definir uma quantidade, a advogada considera que esse complemento aos critérios previstos em lei não cabe ao STF e sim ao legislativo. Caso o Supremo ainda assim estabeleça uma referência, ela confirma a possibilidade de revisão das condenações. “Como é um entendimento novo que beneficia o réu, o acusado, até mesmo, o condenado. Vai retroagir para poder beneficiar ele, para alcançar ele”, explica.

“Deveria ser automático, mas na prática o advogado ou o defensor público vai ter que provocar”, diz Fernanda sobre o encaminhamento dessas reavaliações, acrescentando que a iniciativa também pode partir do juiz da Vara de Execuções Penais ou, no caso de processos em andamento, do juiz responsável pelo julgamento.

Insuficiência

O diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Dudu Ribeiro avalia a votação no STF como “marco importante para alterar a rota da política de drogas”, mas sem impacto nas mortes relacionadas a esse combate. Em sua avaliação, embora a Lei 11.343/2006 não preveja prisão para usuários, “a falta de controle da atividade policial e a discricionariedade do sistema de Justiça fez com que o racismo institucional alimentasse a continuidade da criminalização”.

Ribeiro aponta que usuários foram e têm sido considerados traficantes com base na cor da pele, origem social, local da apreensão e antecedentes criminais e não na quantidade encontrada com a pessoa. “Em verdade não é nem a quantidade que importa para caracterizar tráfico, é a comprovação de uma atividade econômica”, completa.

Para o diretor da entidade, caso ocorra a determinação de uma quantidade de referência pelo STF, uma prioridade deve ser a anistia dos presos que se enquadrem nesse parâmetro. Um ajuste destacado por ele é o reenquadramento da discussão: “é importante que o Supremo Tribunal Federal encare a matéria como ela é a princípio, que não é sobre maconha, o artigo 28 é sobre as drogas tornadas ilícitas”.

A ponderação é reforçada por Fernanda Ravazzano ao apontar que o artigo 28 não fala em maconha, mas em droga. Ela ressalta que a especificação pode estar contida no recurso extraordinário da Defensoria Pública de São Paulo, que motivou a votação no STF, mas “se a gente está seguindo estritamente o que está previsto em lei, o tecnicamente correto era considerar o porte de droga”.

Psiquiatra acha que a sociedade minimiza impacto das drogas

Para o presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia (APB), Rogério Jesus, o resultado mais imediato da descriminalização da maconha seria a redução da percepção de risco da substância. “Há uma tendência a se minimizar o impacto das drogas, principalmente da maconha, como uma droga leve, uma droga menos problemática e nós entendemos que do ponto de vista científico há um impacto muito grande para a saúde pública”, argumenta.

De acordo com o psiquiatra, a maconha é a segunda droga mais consumida no Brasil e a primeira com mais número de usuários entre as ilícitas. A primeira do ranking geral é o álcool, que tem respaldo nas leis para a produção, comercialização e consumo.

“Nós estamos falando de cerca de 7% da população que faz consumo de maconha no nosso país, e esses indivíduos começam o uso na adolescência, quando não na própria infância, porque 12, 13, 14 anos, nós estamos saindo da infância para a adolescência”, afirma Jesus. Acrescentando que nessa faixa etária, a substância está fortemente relacionada à baixa frequência e baixo desempenho escolar.

Na avaliação do presidente da APB, o consumo é nocivo em todos os perfis: “tem um impacto muito grande na funcionalidade do indivíduo que faz uso contínuo e contumaz, e mesmo daquele indivíduo que faz o uso em menor quantidade, eu não diminuo o risco de surtos psicóticos ou até de surtos de transtorno ansioso e depressivo”.

Estigma

Por sua vez, a psiquiatra Cíntia Braga vê a descriminalização de maneira positiva, destacando sua contribuição para “a diminuição do estigma do usuário e para a possibilidade de aumento do acesso à educação em saúde em relação ao uso de substâncias”. Ela defende que a maconha é cercada de tabus e nega que seu uso mate neurônios, como muitos acreditam, ou que seja geradora de esquizofrenia.

“Observa-se, entretanto, que, em indivíduos que fazem o uso crônico, diário e pesado de maconha - geralmente desde a adolescência - pode haver repercussões neuropsiquiátricas negativas ou a ocorrência de sintomas psicóticos/deflagração de crises em indivíduos predisposto. Então, a orientação é evitar o uso em crianças e adolescentes (assim como qualquer outra substância psicoativa) e evitar o uso abusivo”, explica Cíntia.

Segundo a médica, o observado na prática é que o uso adulto e/ou medicinal da maconha é mais seguro, quanto a risco de dependência e dano físico, que tabaco, álcool e benzodiazepínicos. “O que se nota é que os contaminantes da maconha são muito mais prejudiciais do que a planta em si”, alerta, defendendo a importância de regulamentação.