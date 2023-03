"Temos que navegar em mares turbulentos", diz Haddad sobre mercado

Nesta sexta-feira, 10, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) falou que está apreensivo com o que está se passando no mercado, em razão das taxas de juros praticadas. A declaração ocorreu durante entrevista à CNN.

“A virada foi muito forte. Quando a taxa [Selic] estava a 2%, tenho conhecimento de empresas sólidas que tomaram [crédito] a 6%. Hoje, esses mesmos empresários estão rolando a 20%”, disse o ministro.

Haddad ainda destacou que em locais como o bloco europeu e os Estados Unidos, as taxas de juros ainda estão no patamar muito baixo, ou até mesmo negativo, embora o crescimento seja exagerado.

“Hoje a Europa está com muito receio do impacto de um combate à inflação, que caiu de 9,2% para 8,5% e que comemoram esta queda. Há quantas décadas não se via a inflação na Europa nesse patamar? Então por que o banco central não dá um choque com juros? Porque depois de praticar taxas negativas ou muito baixas por tanto tempo, estão preocupados em qual vai ser o impacto no mundo real. Ninguém é contra combater a inflação, tem que combater”, completou.

O ministro ainda reforçou que esses países têm uma meta de inflação muito baixa e que, mesmo assim, eles têm receio do efeito que uma alta de juros possa passar a ter.

“Minha preocupação como ministro da Fazenda é fazer uma calibragem em um mundo confuso e difícil, com muita coisa que aconteceu que não estava no roteiro. Tem guerra, problema geopolítico, tem coisas de toda ordem. O que estou ponderando é que nós temos que saber navegar em mares turbulentos”, afirmou Haddad.

Por fim, o ex-prefeito de São Paulo ainda avaliou que deve haver uma aliança de confiança entres as autoridades fiscal e monetária. “Estamos na mesma direção para que uma política fortaleça a outra. Monetário afeta o fiscal e fiscal afeta monetário. Essa divisão entre política monetária e fiscal é uma forma de pensar a economia que talvez não consiga traduzir a complexidade desse organismo”.