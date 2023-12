“Tenho certeza que Bruno Reis será candidato à reeleição”, diz Cacá Le | A TARDE

O titular da Secretaria de Governo (Segov) de Salvador, Cacá Leão (PP), acredita que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) será candidato à reeleição. O progressista afirmou nesta segunda-feira, 18, que o pedido para que Reis lance o nome novamente em 2024 surge de “um pedido” da base governista e nas ruas da capital baiana.

“Candidatura à reeleição, geralmente, é um pedido daqueles que fazem parte do grupo. Um processo de ouvir também as ruas. […]. O que tenho ouvido dentro do nosso grupo político e ouvido nas ruas de Salvador, eu tenho absoluta certeza que Bruno Reis será candidato à reeleição”, disse.

Presente na entrega da obra de requalificação do Mercado Modelo, localizado no bairro do Comércio, o titular da Segov evitou falar sobre a demora da escolha do candidato que representará o grupo petista no ano que vem. Parafraseando o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), Leão frisou que “adversário não se escolhe”.

“Já dizia o sábio Jaques Wagner, adversário você não escolhe, você enfrenta. Então, o que vier de lá, a gente vai ter a oportunidade aqui de dizer e de mostrar o que está sendo feito pela cidade de Salvador, as obras que estão nas ruas, a forma como a gente está tratando o povo da cidade. Venha o adversário que vier, acho que essa condição e essa personalização de figuras é irrelevante”, declarou.

Presidência do PP em Salvador

Com as discussões paralisadas sobre a sucessão do PP em Salvador, Cacá Leão revelou que as mudanças nos diretórios municipais devem iniciar no mês de janeiro.

“Já houve uma reunião na semana passada, portanto, essas mudanças vão ocorrer no mês de janeiro. […]. O mais importante é que temos a certeza que vamos andar com o prefeito Bruno Reis no município”, contou ao portal A TARDE.

Em Salvador, o posto estava sendo cortejado pelo vereador George Pereira, conhecido como Gordinho da Favela (PP). Questionado sobre a possibilidade do edil ocupar o cargo, Leão avaliou como “bom nome”.

“É um grande nome. É um vereador do partido, pode ser que seja ele. O partido está fazendo essa discussão em globo com as 30 maiores cidades”, concluiu.