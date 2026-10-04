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INTERCORRÊNCIA

Urna eletrônica é trocada no RS após tecla 3 ser colada

Hipótese é de que substância adesiva tenha sido inserida no botão

Rodrigo Tardio
Por
No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos
No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos - Foto: Divulgação
Eleições 2026

​Uma suspeita de vandalismo mobilizou a Justiça Eleitoral, na manhã deste domingo, 4, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, região central do Rio Grande do Sul. Uma urna eletrônica precisou ser substituída às pressas após a tecla com o número 3 travar completamente.

A principal hipótese é de que uma substância adesiva tenha sido inserida no botão para comprometer a votação. ​O problema foi percebido no início do pleito e a equipe de mesa receptora acionou imediatamente os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

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Para evitar filas e prejuízos aos eleitores, o equipamento danificado foi prontamente trocado por uma urna de contingência.

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​Apesar do incidente, os votos já registrados no aparelho avariado foram preservados na memória interna e vão ser computados normalmente na apuração oficial.

A seção eleitoral, que reúne cerca de 550 eleitores cadastrados, teve o fluxo de votação reestabelecido rapidamente e o processo seguiu até o encerramento sem novas intercorrências.

​A Justiça Eleitoral abriu um procedimento apuratório para investigar a autoria do ato e determinar se houve crime de sabotagem contra o patrimônio público e o processo democrático.

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Tags

Justiça Eleitoral saboteurismo TRE-RS urna eletrônica vandalismo votação

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