"Vagabundo é você, seu cachorro", reunião de partido acaba em confusão

Uma reunião do partido Cidadania foi marcada por bate-boca e xingamentos. A troca de agressões entre os membros do encontro chegou a ser registrada. A videoconferência da sigla foi realizada no último sábado, 19.

Durante discussão de uma pauta, o presidente do partido, Roberto Freire, foi protagonista de uma discussão com representantes dos diretórios nacional e regional.

O foco do encontro era a reestruturação da executiva nacional do Cidadania, que é liderada por Freire há 31 anos. A briga começou quando o ex-deputado federal e secretário geral da sigla, Regis Cavalcante, atrapalhou a fala do presidente e aproveitou para atacar o mesmo.

"Você não está dirigindo a reunião, então, por favor, respeite as pessoas. Cale a boca, Regis", disse o ex-deputado. Em seguida, o também ex-deputado e secretário de turismo de Pernambuco , Daniel Coelho, sai em defesa de , Regis Cavalcante.

“Picareta e cínico”, disse Coelho. “Picareta é você, seu cachorro", rebateu Cavalcante.



Reprodução / Redes Sociais