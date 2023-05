Câmara de Itaberaba reage à indicação para mudar nome de hospital

Após 15 anos de espera, o Hospital Regional de Itaberaba voltou a funcionar e já é alvo de polêmica na cidade. A unidade de saúde leva o nome do ex-prefeito já falecido Jadiel Mascarenhas, pai do atual gestor, Ricardo Mascarenhas.

No entanto, ex-prefeito de Itaberaba, João Almeida Filho (PSD), irmão de Jadiel e tio de Ricardo, apareceu em postagem recente ao lado do secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do deputado estadual Robinson Almeida (PT), que propõe mudar o nome do hospital para ‘Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu’.

A proposta foi considerada uma ofensa à memória do ex-gestor, falecido há sete anos, responsável pela municipalização da saúde de Itaberaba e principal cabo eleitoral do irmão e do filho, atual prefeito. A indicação de Robinson foi encaminhada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e à secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, mas a Câmara de Itaberaba reagiu

O presidente da Câmara de Vereadores, Gerson Almeida de Jesus (PP), autor do projeto de lei que deu o nome do ex-prefeito ao hospital, se reuniu com os demais vereadores para gravar um vídeo apelando para que o governador Jeronimo Rodrigues (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes (PSD), mantenham o nome de Jadiel na unidade de saúde com sede em Itaberaba.

“Nós estamos perplexos em ouvir que vão mudar o nome do Hospital Regional de Itaberaba, que levou 15 anos fechado. Queremos fazer um apelo, em nome desta Casa, que mantenha o nome do saudoso Jadiel Mascarenhas, nome dado por força de um projeto de lei, aprovada pela Assembleia, no ano de 2020. Quero lembrar, que o HRI não é só um Hospital Regional, é também um patrimônio afetivo da população de Itaberaba”.

Veja o vídeo: