Cipe Chapada erradica 180 mil pés de maconha em Brotas de Macaúbas

Cerca de 180 mil pés de maconha foram destruídios no povoado de Sumidouro, município de Brotas de Macaúbas, no sábado, 29. Com auxílio de drones, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada encontrou a plantação, além de sementes, adubos químicos, papel filme e uma balaclava.

O Setor de Operações e Inteligência da Cipe Chapada chegou até a possível localização da roça de maconha após denúncias. Guarnições foram para a região indicada e encontraram o plantio ilegal. O major Carlos Eduardo Neves, comandante da unidade, contou que acampamentos também foram identificados.

“Infelizmente não conseguimos prender os responsáveis pelo cultivo da maconha. Seguiremos à procura. No local também foram apreendidos sementes, adubos químicos, papel filme e uma balaclava”, finalizou o comandante.

Uma certa quantidade da erva foi apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Brotas de Macaúbas, onde o caso foi registrado.