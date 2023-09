Envolvidos em furto de delegacia em Caetité são presos no Maranhão

Quase um mês depois do furto à Delegacia de Caetité, ocorrido no dia 9 de agosto, dois suspeitos de participação no crime tiveram mandados de prisão cumpridos no Maranhão, através de uma ação conjunta da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi) com a Polícia Civil do Maranhão.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Açailândia na manhã desta sexta-feira, 8, nas residências dos alvos, onde foram recuperados celulares e outros objetos furtados. Um dos investigados foi flagrado com documento falso tentando se passar por outra pessoa, sendo autuado também por esse crime.

Três pessoas flagradas com os celulares furtados foram presas por receptação. De acordo com o coordenador regional de Guanambi, delegado Clécio de Magalhães Chaves, os investigados já respondem por furtos praticados nos estados de Minas Gerais e Sergipe, no mesmo modus operandi.

O coordenador regional também explicou o trajeto feito pelos suspeitos. “Usando um veículo licenciado em Açailândia, eles saíram dessa cidade, passando por Tocantins, chegando até a Bahia por Formosa do Rio Preto, e, por fim, no município de Jequié, às vésperas do furto da Delegacia de Caetité”, detalhou Clécio Magalhães.

“Depois disso, eles fizeram inúmeras ligações no período noturno para o telefone fixo da unidade policial, para verificar se havia algum servidor naquele horário. Depois do furto, os investigados, usando o mesmo veículo, seguiram o sentido inverso para retornar a Açailândia”, acrescentou o delegado.

Os presos foram conduzidos à delegacia de Açailândia, onde estão custodiados, à disposição da Justiça. O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciado. As diligências terão desdobramentos para identificar e localizar todos os envolvidos na ação criminosa.