Governo apresenta resultados do setor pesca na Bahia em evento | A TARDE

O diretor da Bahia Pesca, Josafá Marinho, apresentou o relatório de resultados do SERPESCA - Seminários Regionais de Planejamento das Políticas Públicas para a Pesca Artesanal, nesta quarta-feira, 20. A apresentação foi realizada na sede da empresa e contou com a participação do corpo técnico e do presidente Daniel Victória.

O SERPESCA foi criado com o intuito de criar uma ligação entre o as lideranças do setor e o Governo do Estado com para estabelecer um diagnóstico da situação da pesca artesanal na Bahia e orientar na construção de políticas públicas mais eficientes.

Na prática, este objetivo de concretizou mediante à adoção de um processo de escuta realizado junto às entidades de pesca em todo o Estado através de sete seminários realizados em sete municípios, cada um representando um conjunto de territórios de identidade.

Os encontros foram realizados em Ibotirama, no Oeste, dia 25 de outubro; Juazeiro (norte), em 31/10; Alcobaça (extremo sul), 7/11; Camamu (baixo sul), 09/11; Salinas da Margarida (Região Metropolitana de Salvador), 21/11; Santo Amaro (recôncavo baiano), 23/11, e Salvador (28/11).

"Ao todo os seminários tiveram a participação de mais de 500 lideranças de 130 entidades de pesca distribuídas em 68 municípios de 15 territórios de identidade, representando mais de 83 mil pescadoras, pescadores, marisqueiras e marisqueiros", resumiu Josafá.

Os dados extraídos do formulário ainda estão em fase de compilação, mas já é possível destacar algumas das principais demandas abordadas, como a necessidade de intervenção contra a pesca com bomba no baixo sul e na região metropolitana de Salvador; a implementação de cursos técnicos e de alfabetização; e a adoção de programas de prevenção e tratamento da dependência química, da depressão e do câncer de pele em todas as regiões.