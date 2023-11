Governo entrega obras de educação, lazer e infraestrutura | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve neste sábado, 4, em Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia, para inauguração de uma série de obras de educação, infraestrutura e abastecimento de água.

Com investimento de R$ 26,9 milhões, o novo Colégio Estadual de Tempo Integral de Bom Jesus da Serra, no centro da cidade, já está em funcionamento e tem capacidade para cerca de 900 alunos, do ensino médio.

A 32ª unidade da rede pública estadual de ensino inaugurada este ano onta com 12 salas de aula, quatro laboratórios, uma sala multifuncional, uma sala de dança, biblioteca, teatro e restaurante estudantil com 200 lugares, vestiário, campo de futebol society, subestação, guarita e 23 banheiros.

O governador destacou a importância do novo equipamento de educação para o desenvolvimento do município. “Quando a gente chega com a escola desse porte, a gente valoriza tanto quem estuda, quanto quem trabalha, quanto a comunidade como um todo. Também é um projeto de desenvolvimento nesse aspecto”, afirmou Jerônimo Rodrigues.



Também foram entregues um ônibus escolar e obras de pavimentação asfáltica da rodovia BA-640, nos trechos que ligam Bom Jesus da Serra às cidades de Mirante e de Poções. Outro equipamento para a prática de esporte e lazer foi entregue por Jerônimo Rodrigues, no bairro Cruzeiro. Uma areninha society com grama sintética, alambrado e iluminação em LED

Água

Com intervenção realizada pela parceria entre a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e a Embasa, o governador deu por entregue o sistema de abastecimento de água no povoado de Coelbinhas, distante um quilômetro da sede de Bom Jesus da Serra.

O sistema recebeu um investimento de R$ 263,2 mil e conta com uma rede de distribuição de 4,3 mil metros e 40 ligações domiciliares. Jerônimo autorizou ainda a SIHS, em parceria com a Embasa, a adotar providências para a extensão da rede de água no distrito de Água Bela, bem como, por meio da CERB, a perfuração para instalação de poços artesianos nas regiões de Bengo e Araras.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Ação Regional (CAR), recebeu autorização por meio de ordem de serviço assinada pelo governador, para adotar providências para construir barragens nas regiões de Ribeirão do Peixe, Lagoa do Boi e Araras.