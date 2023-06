Homem aluga carro roubado com amigo de infância e é preso

Um veículo modelo Fox, com registro de roubo, foi recuperado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de sexta-feira, 9, na BR-101, no trecho do município de Santo Antônio de Jesus. O condutor detido é um homem de 55 anos que não teve a identidade revelada.

De acordo com a PRF-BA, durante a vistoria no carro, os policias constataram que as placas eram clonadas de outro Fox com as mesmas características. A equipe também identificou que os caracteres do carro estavam adulterados, para tentar encobertar a origem ilícita, já que o veículo original possuía queixa de crime registrada em Belo Horizonte (MG), em outubro de 2021.

O condutor revelou aos policiais que alugou o carro com um amigo de infância. Informou também que utilizava o veículo para fins profissionais com a venda de mercadorias em cidades do interior da Bahia. O homem foi preso por receptação e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil da região.