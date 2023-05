Mais de 200 kg de maconha são apreendidos em operação conjunta

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), através da Cipe-Cerrado e do Peto da 86ª CIPM, apreendeu 256 Kg de tabletes de maconha, dentro do porta-malas e assoalho do banco traseiro de um carro, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira, 26, quando policiais fiscalizavam na altura na BR-135 e deram ordem de parada a três veículos que seguiam em comboio.

Durante a abordagem aos veículos, foram feitas as fiscalizações e consultas de todos os ocupantes. Após alguns minutos de conversa com o condutor de um dos carros, um homem de 28 anos, confessou que transportava maconha e chegou a destruir o próprio celular.

Os policiais também descobriram que o veículo possuía um registro de roubo, em abril deste ano, na cidade de São Paulo. Os outros dois automóveis que realizavam o serviço de batedor para a droga foram apreendidos.

Os policiais seguiram na estrada de terra até encontrarem os carros parados e cinco suspeitos no local. Ao receberem ordem de parada, os envolvidos fugiram a pé, pela vegetação, mas os condutores dos três automóveis foram detidos.

Os quatro presos, entre eles uma mulher de 27 anos, os veículos, a droga e demais objetos apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil.