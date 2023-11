Mirante recebe obras e equipamentos para educação e agricultura | A TARDE

Dando sequência à agenda no sudoeste baiano, o governador Jerônimo Rodrigues entregou no município de Mirante obras e de infraestrutura e equipamentos para a educação e a agricultura familiar da região.

A feira livre do município ganhou cobertura e 100 barracas foram distribuídas entre os feirantes. Jerônimo ainda inaugurou duas quadras cobertas com vestiário em escolas municipais e autorizou a pavimentação da travessia urbana da cidade.

O governador inaugurou ainda a pavimentação asfáltica da rodovia BA-640, no trecho que liga Bom Jesus da Serra à cidade de Mirante, com extensão de 38,3 quilômetros, e investimento de R$ 52 milhões. Aobra vai impulsionar a economia e a qualidade de vida dos moradores dos municípios de Mirante, Caetanos e Bom Jesus da Serra, que se destacam pela produção de minério, agricultura e pecuária.

“A entrega dessa estrada é muito importante. Quem é do interior, de interior pequeno, sabe o quanto é difícil a mobilidade das pessoas. A gente acha que é só cidade grande, mas não é. Trafegar em estrada ruim, para quem pass todos os dias, é desgastante. Então, a melhoria da trafegabilidade é fundamental para a população. Embelezar a cidade tambem é uma forma de dar conforto”, afirmou o governador.

Na área da educação, resultado de parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a prefeitura local, foram dadas por entregues as obras de cobertura das quadras com vestiários, das escolas municipais Mariano Emiliano de Oliveira, no povoado São Domingos, e Dom Pedro II, no povoado do Campo da Volta. As quadras receberam um investimento conjunto de quase R$ 3 milhões.



Por fim, o governador autorizou a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) a deflagrar o processo licitatório para a pavimentação em asfalto da travessia urbana de Mirante, que terá uma extensão de 20,7 mil m² e um investimento estimado em R$ 2,4 milhões.