Moradores de Guarajuba denunciam som alto e atos obscenos em praça

Madrugadas marcadas por som alto, gritos, palavrões, uso de drogas, pessoas urinando na rua e mantendo relações sexuais dentro dos carros. A cena é descrita por um morador da Praça de Guarajuba, localidade turística do município de Camaçari, no Litoral Norte baiano.

Em denúncia enviada ao Portal A TARDE, o morador explica que a movimentação - que tem causado transtornos à área residencial - começou com a chegada de um trailer, que é instalado às noites e, inclusive, utiliza a energia elétrica de um poste, deixando fios desencapados que podem provocar acidentes.

"A energia que o trailer usa é tirada de um gato feito no poste em frente à minha casa. São fios soltos, no local onde coloco o lixo (risco para os garis), e levados para o outro lado da praça, que termina em um emaranhado de fios soltos e desencapados, trazendo riscos a todos que passam por ali, principalmente em dias de chuva", alerta.

O morador também afirma que se trata de uma área residencial, onde o comércio não é autorizado. "Estive na Prefeitura de Camaçari e me informaram que ali não é lugar de comércio e sim de residências. Não é justo que alguém decida instalar um comércio na porta da minha casa. Tanto eu como outros vizinhos ja fomos e conversamos com ele (proprietário do trailer) para que o mesmo removesse o comércio dali, já que nos traz tantos transtornos, mas somos tratados com indiferença por ele, que se acha dono de um pedaço da praça de Guarajuba", afirma o denunciante.

Som alto também é uma das reclamações Cidadão Repórter | Via WhatsApp

A situação também foi alvo de um ofício enviado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, pela Associação dos Condomínos de Guarajuba, que solicita mais ações de fiscalização e segurança no local, a fim de coibir atos que causem prejuízos aos moradores.

No documento, a Associação descreve que são constatados no local ' atos de violência, invasão e depredação das áreas públicas, atentado ao pudor, poluição sonora e infrações sanitárias'.

"Considerando os benefícios para a região, seus moradores e visitantes, solicitamos a continuidade das ações fiscalizatórias e de ordenamento, visando garantir a paz, harmonia, integridade e o bom convívio social", conclui o ofício.

O Portal A TARDE solicitou posicionamento à Prefeitura de Camaçari e aguarda retorno.

O Litoral Norte baiano foi tema do Caderno Municípios publicado na última quinta-feira, 24. Confira mais informações sobre a região clicando aqui.

Seja também um Cidadão Repórter: mande sua denúncia ou sugestão por meio do WhatsApp 71 9 9345-0042.