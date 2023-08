MP aciona Justiça por implantação de laboratório na Uneb

O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Rita de Cássia Caxias de Souza, acionou nesta quinta-feira, 24, a Justiça para que a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) seja obrigada a implantar no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais do Campus III, localizado em Juazeiro, um laboratório de ensino voltado ao curso de engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.

Caso o pedido seja atendido, o laboratório deverá seguir as normas de segurança, contando com saídas de emergência e porta corta-fogo, por exemplo. O texto destaca a importância da construção de um almoxarifado específico para o armazenamento de reagentes químicos e de amostras, pois esses materiais não podem ser armazenados nos próprios laboratórios de ensino.

A ação solicita que seja determinada a elaboração e apresentação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico (PPCI) ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, contemplando as novas estruturas, para que seja executado desde que aprovado pelos Bombeiros.

A ação levou em consideração um inquérito civil instaurado com base em denúncias de alunos do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia que relatavam, dentre outros problemas, defasagem de infraestrutura e equipamentos. O inquérito constatou as irregularidades e o MP apresentou uma proposta de acordo extrajudicial. Como a universidade não optou pelo acordo, o MP ajuizou a ação.