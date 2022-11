Acusado de feminicídio na BA é condenado a mais de 20 anos de prisão

Um homem acusado de matar a ex-companheira a facadas foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão, durante júri popular realizado nesta quarta-feira, 16, em Feira de Santana.

O crime ocorreu no dia 6 de setembro de 2018, no bairro Santa Mônica II, na mesma cidade. O acusado, identificado com Érico de Jesus Silva, assassinou a ex-companheira, Patrícia dos Santos Pereira, dentro de casa com requintes de crueldade. Os três filhos da vítima e uma sobrinha também estavam no imóvel. No entanto, a polícia informou que elas não presenciaram o crime.

Ainda de acordo com a polícia, Érico matou a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. Após a condenação, o acusado foi encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana.