Após alta de casos da covid, Micareta de Feira de Santana é cancelada

A Prefeitura de Feira de Santana decidiu cancelar a tradicional Micareta da cidade, marcada para acontecer em setembro. No anúncio, divulgado na tarde desta quinta-feira, 28, o prefeito Colbert Martins cita a nova onda de Covid-19, que fez quase 6 mil casos no município em julho, e o crescimento de notificações da varíola dos macacos - até o momento, cinco casos já foram confirmados em Salvador.

Em nota, o gestor salienta que, apesar do prejuízo financeiro e do lazer, a saúde pública é prioritária. “O lazer, a diversão é importante, a Micareta gera renda pra muita gente, mas nada disso adianta se não tivermos saúde. É uma difícil decisão, mas como disse no início, é uma questão de prioridade”, argumenta.

Com mais de 80 anos de realização, a micareta de Feira de Santana não ocorre desde 2020, quando começou a pandemia. O evento estava marcado para acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro.

Confira na íntegra do anúncio do prefeito:

"A vida da gente é feita de decisões. Ser prefeito requer acima de tudo pensar na coletividade e principalmente estabelecer prioridades sempre que vamos tomar uma decisão que afeta a nossa gente.

Prioridades. Nesse momento com limite de gastos e ainda vivendo uma recuperação econômica, precisamos colocar o bem estar das pessoas em primeiro lugar.

Mesmo com sintomas leves, para ao vacinados, estamos vivendo uma nova onda da covid. Somente neste mês de julho, tivemos oficialmente quase 6 mil casos em Feira de Santana. Um crescimento de 370 por cento em relação a junho.

Além disso, mesmo sendo casos isolados, precisamos ficar atentos para outro problema: a popular varíola dos macacos. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já declarou emergência mundial.

Além de prefeito, sou médico e, portanto, minha responsabilidade em proteger, cuidar de nossa gente é ainda maior. Sendo assim, decidimos suspender a nossa Micareta programada para setembro.

Entendo que o lazer, a diversão é importante. Sei que a Micareta gera renda pra muita gente, compreendo. É uma difícil decisão, mas como disse no início, é uma questão de prioridade. Muito obrigado".