Caminhão tomba na BR-324 e tem carga saqueada por populares

Um caminhão carregado com botijões de gás tombou em um trecho da BR-324, sentido Feira de Santana, cidade a 100 km de salvador, na tarde desta sexta-feira, 18. Com o acidente, populares chegaram a saquear a carga.

Segundo a Via Bahia, a rodovia ficou congestionada por causa do saque da carga. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e nem as causas do acidente.

A Via Bahia informou que, por volta das 17h, a rodovia já estava liberada e o trânsito estava com fluxo normal.