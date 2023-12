Colbert volta atrás e não garante reajuste imediato dos servidores | A TARDE

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) mudou o discurso e decidiu condicionar o reajuste dos servidores à aprovação do Orçamento do exercício de 2024.

Colbert já tinha afirmado ter dinheiro em caixa para pagar o reajuste salarial dos servidores municipais, de 4% retroativo a maio, imediatamente após aprovação do projeto de lei pela Câmara.

A presidente da Câmara, Eremita Mota, disse que vai promulgar o reajuste, caso o Poder Executivo não sancione, fazendo com que se torne lei e tenha que ser cumprido pelo Govermo

Eremita Mota (PSDB), contestou o chefe do Executivo e disse ser absurda a nova decisão. "Estamos tratando de uma despesa de 2023, que tem orçamento em vigor. Não há, absolutamente, nenhum impedimento orçamentário para o pagamento imediato", afirmou.

O projeto concedendo o reajuste foi aprovado na última quarta-feira, dia 13. Durante a sessão, foi garantido pelo prefeito, pelo secretário Moura Pinho e pelo líder do governo da Câmara, José Carneiro, que haveria "dinheiro em caixa" e seria feito uma folha extra para pagamento imediato.

“Lamento que o chefe do Executivo, mais uma vez esteja deixando de cumprir a palavra e usando um argumento inexistente, mentiroso, para deixar de quitar o salário do funcionalismo com o reajuste aprovado. Ele está jogando mais uma vez, para a Câmara, um problema que é dele", destacou.

Eremita reiterou que assiste, além de uma gestão desastrosa do Município, a falta de compromisso de Colbert com os servidores".

remita Mota (PSDB), contestou o chefe do Executivo e disse ser absurda a mudança de discurso de Colbert. | Foto: Reprodução