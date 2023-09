Corpo de homem é encontrado em armário abandonado na BR-116

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto na quarta-feira, 13, dentro de um armário abandonado nas margens da BR-116, em trecho que pertence ao município de Feira de Santana, no centro-norte do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava enrolado com cobertores e tinha um fio no pescoço. Informações preliminares apontam que a causa da morte pode ter sido asfixia.

A vítima estava vestida com uma bermuda jeans, um blusão preto e uma outra camisa vermelha por baixo. A corporação acredita que o crime tenha acontecido na terça, sendo que ainda ninguém foi preso.

Até o momento, ainda não há informações sobre autoria ou motivação para o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de Feira de Santana.