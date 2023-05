Corpo é encontrado com marcas de tiros e mãos amarradas na Bahia

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto nesta terça-feira, 30, no distrito da Matinha, localizado na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com marcas de tiros e as mãos amarradas, por moradores da região. Uma certidão de nascimento também foi encontrada com a vítima.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo, que passará por perícia e reconhecimento de familiares.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil.