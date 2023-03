Crime de homicídio tem alta de 37,5% no mês de janeiro

A segunda maior cidade do estado da Bahia, Feira de Santana, registrou um aumento de 37,5% no número de homicídios dolosos no mês de janeiro deste ano comparando ao mesmo período de 2022. Os dados foram fornecidos ao Portal A TARDE pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as estatísticas da corporação, de 1 a 31 de janeiro de 2023, 33 pessoas foram mortas na 'Princesa do Sertão', ou seja, mais de uma vítima morreu devido à violência no município. Em 2022, no mesmo intervalo de tempo, foram registrados 24 homicídios dolosos.

Leia mais: Homem é morto a tiros no centro de Feira de Santana

Logo nos primeiros dias do ano, a cidade passou uma onda de assassinatos protagonizada pela 'Guerra do Tráfico'. Até o dia 8, ao menos 12 pessoas já haviam sido mortas, além de três detentos do Conjunto Penal do município.

Segundo as informações da Polícia Civil, a motivação seria justamente a disputa entre grupos criminosos pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes. Na ocasião, seis detentos foram identificados e autuado em flagrante pelos crimes.

Leia também: Segurança é morto a tiros em posto de combustível

No dia 13 do mesmo mês, a Polícia Civil deflagrou a Operação Pacificatio, visando combater exatamente o 'boom' de mortes na região. Antes disso, a polícia já havia realizado a Operação Aeroleste , com o mesmo intuito.