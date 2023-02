Dona de bar é morta a facada por cobrar venda a 'fiado'

A dona de um bar no povoado de Sirica, na cidade de Jeremoabo, região norte da Bahia, foi morta a facadas por cobrar vendar a 'fiado'. O caso aconteceu no último sábado, 25, e chocou a população local.

O autor do crime foi um cliente que bebia no estabelecimento antes de esfaquear a vítima, identificada como Maria Neuza do Nascimento, de 55 anos. Outra pessoa, que também estava consumido no Bar, registrou toda a ação.

Inicialmente Maria Neuza e o homem aparecem conversando sobre a cobrança da bebida. “Eu lhe dei duas cervejas, você me deu 5 [reais] e depois me deu 20 [reais]. Eu vou descontar. Aí você ainda fica me devendo”, disse a mulher.

"Faz assim, você desconta e continua vendendo fiado", diz outra pessoa. Ela ainda brinca. "Fiado? Fiado só amanhã". Foi aí que os ânimos se exaltaram.

O homem pediu que os R$17, que seria o troco da cerveja, fossem devolvidos, mas Maria Neuza se nega. Alterado, o homem ameaça a dona do bar. “[Vai dar] ou sorrindo, ou chorando”.

A facada vem logo depois da vítima desafiar o suspeito. “Então mande chorando", desafia [veja vídeo]. Após cometer o crime, o homem seguiu bebendo no local.

Já segundo informações da Polícia Militar, a mulher ainda deu entrada no Hospital de Jeremoabo, mas não resistiu. Policiais militares do 20º BPM foram acionados e iniciaram diligências a fim de localizar o suspeito, que foi identificado e imediatamente detido. Com ele estava a faca usada no crime. O homem e o material apreendido foram apresentados à Delegacia Territorial (DT) de Jeremoabo, onde a ocorrência foi apresentada.

