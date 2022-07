Dupla é presa com fuzil dentro de carro em Juazeiro, norte da Bahia

Dois homens foram presos após serem flagrados com fuzil Colt M4 calibre 5,56, carregador e munições, no início da noite de sexta-feira, 15, em Juazeiro, cidade no norte da Bahia.

O caso aconteceu durante ação conjunta entre a 75ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Juazeiro) e a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Segundo o major Ederson Cirne, comandante da 75ª CIPM, policiais civis informaram a PM sobre um veículo que estaria transportando armas.

"Nossa guarnição fez rondas em estradas rurais, nas proximidades de Mandacaru, limite com o distrito de Maniçoba, e localizou o veículo com as características informadas", explicou.

De acordo com a SSP-BA, os dois ocupantes do carro foram abordados e, durante a revista, os polícias encontraram a arma. A dupla foi conduzida à Delegacia Territorial de Juazeiro, onde acabou autuada por porte ilegal de arma de uso restrito.

Mais apreensão

Outro homem foi flagrado com arma, um revólver calibre 32, na Rua F, Bairro Residencial Juazeiro I. Segundo o major Cirne, a equipe suspeito do volume na cintura do suspeito e realizou a abordagem.

O criminoso foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.