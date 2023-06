E.da Cunha: prefeito é acusado de beneficiar empresa em licitações

Com a proximidade do período de festas juninas, diversas prefeituras baianas se movimentam para realizar contratações de serviços a serem prestados nos eventos locais. É o caso da gestão municipal de Euclides da Cunha, centro-norte da Bahia, a qual, de acordo com uma denúncia apresentada pelo ex-vereador, Luizinho de Lula (PSD), fechou contrato com uma empresa vencedora de recorrentes licitações realizadas pelo prefeito Luciano Pinheiro (PDT).

De acordo com a última denúncia, o parlamentar afirma que a empresa 'AM Silva Decorações', cujo dono é o empresário conhecido na região como Cabecinha, venceu mais uma licitação no valor de R$ 197.403,99 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e três reais e noventa e nove centavos) para os serviços de suporte de bebidas e buffet durante as festas de São João na cidade.

O vereador afirma que a AM Decorações é recorrente no quesito "vencer licitações" com contratos sem transparência.

"Levando em consideração o contexto socioeconômico do município, o valor do contrato é absurdo e daria para comprar, por exemplo, quase duas mil cestas básicas para distribuir entre as famílias, que não contam sequer com o apoio da prefeitura", disse.

A reportagem procurou a Prefeitura de Euclides da Cunha, porém não obteve resposta.