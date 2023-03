Ex-percussionista da Xêro Mole está entre vítimas de duplo homicídio

O ex-percussionista da banda Xêro Mole, o Ricardo Vieira Soares, 44, está entre as vítimas de um duplo homicídio ocorrido na noite de sexta-feira, 8, no bairro Aviário, em Feira de Santana.

Ele foi alvejado por arma de fogo junto com um homem identificado como Wellington Silva Santos, 38. O músico estava sentado em uma cadeira na hora do ocorrido, sendo atingido na região da cabeça e nas costas.

A banda de Ricardo, a Xêro Mole, é de Feira de Santana. Um familiar do percussionista fez o reconhecimento do corpo na quinta-feira, 9, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ricardo foi um dos fundadores da banda feirense, na primeira formação do grupo. A banda chegou ao fim há 10 anos.