Feira de Santana: homem é morto por 'amigo' após discussão em bar

Um homem foi morto após discutir com um amigo em bar, na cidade de Feira de Santana, norte da Bahia. Segundo as informações da Polícia Civil, o corpo da vítima, que ainda não foi identificado, foi localizado na Estrada da Cabrita, no bairro Viveiros, com marcas de perfurações de arma branca.

Testemunhas relataram que o homem teria sido morto depois de brigar com um amigo que o acompanhava no bar. Após a discussão, o tal amigo teria invadido a casa da vítima e desferido golpes de arma branca.

Moradores da região ainda tentaram conter o autor, mas ele conseguiu fugir. O suspeito segue sendo procurando pela polícia da cidade.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o crime.