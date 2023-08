O Festival de Inverno de Morro do Chapéu começa nesta sexta-feira, 4, com a expectativa de bater um novo recorde de público. A edição deste ano promete superar a marca de 60 mil pessoas que prestigiaram o evento no ano passado. Com mais de 30 atrações entre os palcos principal e alternativo, além das apresentações na Rural Elétrica, na Praça da Bandeira e na Passarela das Flores, o festival promete oferecer uma experiência cultural para os visitantes

Entre as atrações confirmadas estão nomes consagrados da música brasileira, como Thiago Aquino, Filhos de Jorge, Edson Gomes, Durval Lelys, Luiz Caldas, Sandra de Sá e Geraldo Azevedo, entre muitos outros artistas.

A expectativa de público elevada já se reflete na rede hoteleira da cidade, que está com 100% de ocupação, e na locação de cerca de 100 casas para visitantes. Além disso, os hotéis de cidades vizinhas também registraram um aumento na procura por hospedagem, impulsionando a economia local e regional.

O Festival de Inverno de Morro do Chapéu é um evento consolidado na região da Chapada Diamantina e atrai turistas de diversas regiões, oferecendo uma programação cultural diversificada e atrativa.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (04/08)

PALCO PRINCIPAL

22H – GERALDO AZEVEDO

23H30 – LUIZ CALDAS

23H30 - SANDRA DE SÁ

01H – LORDÃO

3H – THIAGO AQUINO

PALCO ALTERNATIVO

18H – CHIQUINHO DE LEONEL (PALCO ALTERNATIVO)

20H – MARCIA DUARTE

RURAL ELÉTRICA

20H - TÚLIO ROCHA

05H – JEFINHO NOVO EMBALO (SOL NASCER)

SÁBADO (05/08)

PALCO PRINCIPAL

14H - BRANQUINHO

16H – JEAN SANTANA (PROJETO: TARDEZINHA)

20H – SELVA BRANCA

22H – ISAQUE E EDSON GOMES

23H30 – MARCIA FELIPE

01H – FILHOS DE JORGE

03H – ALEX OURO

PALCO ALTERNATIVO

12H – TIQUINHO DO ACORDEON

14H – YAN BAGANO

16H – NERY SALVADOR

18H – DESNISE REIS

20H – NEIDE VITAL

PASSARELA DAS FLORES

16H – CORTEJO CULTURAL FILARMÔNICA, GRUPOS DE TEATRO, PERNAS DE PAU, MALABARES E PIROFAGIA (PASSARELA DAS FLORES)

RURAL ELÉTRICA

20H - FLOR SERENA

DOMINGO (06/08)

PALCO PRINCIPAL

14H – FÁBIO WILL

16H - GATOS MULTICORES (PROGRAMAÇÃO INFANTIL)

22H – NALDINHO

23H30 – DURVAL LELYS

01H - IGUINHO E LULINHA

2H30 – CARINHA DOS FLUXOS

PALCO ALTERNATIVO

12H – JOQUINHA

14H – ART DO SAMBA

16H – OS TOPS

18H – LUCAS MONTEIRO

20H - BIGBLACK

PRAÇA DA BANDEIRA

11H - MDC AUTOMOTIVO

RURAL ELÉTRICA

20H - EUGÊNIO CERQUEIRA