Garis são agredidos com taco de baseball por servidor de Prefeitura | A TARDE

Dois garis foram agredidos com um taco de baseball, nesta quarta-feira, 6, por um servidor do município de Euclides da Cunha, Sertão Baiano. As informações são do Portal Euclidense.

Testemunhas contam que após uma discussão, o servidor teria obrigado os garis a pagarem supostas avarias no veículo de um amigo. O servidor ainda teria tentado atropelar os dois funcionários.

Ao ser questionado pelas vítimas, o homem teria saído do carro e agredido os trabalhadores com o objeto.

Um dos garis teve ferimentos em um dos braços e clavícula. O outro teve ferimentos em uma das pernas.

A situação só não foi pior porque um outro servidor interviu no momento em que o agressor tentava bater com o taco na cabeça dos garis.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Português, e logo em seguida registraram um boletim de ocorrência na delegacia local.

Testemunhas disseram ainda, que o agressor já teria se envolvido em outras ocorrências na cidade.