Garoto de 14 anos é executado a tiros em Feira de Santana

Um garoto de 14 anos foi baleado, na noite de quinta-feira, 14, na localidade conhecida como rua M, no bairro de Mangabeira, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado da Bahia.

De acordo com a polícia, o jovem foi identificado como João Miguel Almeida Santos e foi alvejado na cabeça, braço esquerdo e tórax. O crime aconteceu próximo a quadra de esportes no residencial Conder.

Informações preliminares apontam que o rapaz teria saído da casa onde morava, por volta das 18h. Momentos depois, a família foi comunicada sobre o homicídio.

Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria e o motivo do ato criminoso. A polícia segue investigando o caso.