Homem é morto a tiros a caminho do trabalho em Feira de Santana

Um homem de 31 anos, identificado como Luiz Paulo Santos de Jesus, foi morto a tiros no início da manhã desta terça-feira, 8, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

Segundo informações preliminares, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida e alvejada por indivíduos armados. Uma guarnição da 66ª Companha Independente da Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Os agentes preservaram a cena do crime para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.