Homem morre em confronto policial na BA; submetralhadora é apreendida

Um homem morreu em confronto com policiais militares na sexta-feira, 18, no distrito de Paz, do município de Canarana , no centro-norte baiano. Uma submetralhadora calibre 9mm, um carregador, munições e porções de maconha foram apreendidos a ação.

Segundo a polícia, equipes do 7° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Irecê) e da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) encontrado um ponto de trafico no distrito. Os agentes foram até o local e um homem atirou contra eles.

Ainda segundo a polícia, houve confronto policial, o suspeito foi atingido, socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Canarana.