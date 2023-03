Hospital de Itaberaba será reaberto pelo Governo

Fechado há mais de 15 anos, o Hospital Regional de Itaberaba será reaberto pelo Governo do Estado. A medida foi publicada no Diário Oficial deste sábado, 4, e prevê um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões entre obras e equipamentos.

A reabertura do equipamento, que foi alvo de contenda política durante as eleições, era visada pelo governo estadual ainda na gestão do ex-governador Rui Costa (PT).

Leitos de saúde mental e atendimento ambulatorial, com consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais, bem como diagnósticos e terapias, também serão ofertados.

Cerca de 90% dos recursos aplicados foram do Governo do Estado e 10% como contrapartida municipal. Para além da reforma e ampliação, o Governo do Estado enviou equipamentos de última geração, como um tomógrafo de 16 canais, dois Raio-X, sistema de captura e digitalização de imagens, além de dois aparelhos de ultrassonografia.