Idoso morre atropelado na BR-116, em Feira de Santana

Um idoso de 78 anos, identificado como Antônio Farias Melo, morreu no final da tarde desta terça-feira, 30, após ser atropelado na BR-116, em trecho da cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no KM 428 da rodovia, na localidade do Vale do Jacuípe. A vítima, que era carpinteiro e residia próximo ao local do atropelamento, sofreu decepamento dos membros inferiores e, com diversas lesões, não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente devem ser investigadas.