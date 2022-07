Jovem de 23 anos é morto a tiros em Feira de Santana

Um jovem de 23 anos, identificado como Jonatas Ferreira Santos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 28, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu na rua Cruzeiro do Norte, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, por volta das 19h. A vítima voltava para casa quando foi surpreendida e alvejada por indivíduos armados a bordo de um veículo.

Atingido em várias partes do corpo, Jonatas acabou não resistindo e morreu ainda no local. O levantamento cadavérico foi efetuado pelo delegado Fabrício Linard, responsável pelas investigações, e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA).

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.